Özcan Deniz'den Burak Özçivit'i kızdıracak paylaşım

Özcan Deniz, Evim Sensin filminde başrolü paylaştığı ve 4 yıl aşk yaşadığı Fahriye Evcen'in fotoğrafını paylaştı.

Güncellenme 30 Kasım 2018 16:46

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, dört yıl boyunca aşk yaşadığı Fahriye Evcen’in “Evim Sensin” filmindeki bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Fahriye Evcen’le olan fotoğrafı paylaştı

Geçen yıl Mart ayında hamile olan sevgilisi Feyza Aktan ile dünya evine gire Özcan Deniz, tartışma yaratacak bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, 4 yıl boyunca aşk yaşadığı ve şu an Burak Özçivit’le evli olan Fahriye Evcen’le aynı karede olduğu fotoğrafı tbt etiketi ile paylaştı.

Takipçileri tepki gösterdi

Özcan Deniz’in tartışmaya neden olan fotoğrafının altına, takipçileri tepkilerini dile getirdi.

Bu ilk değil

Özcan Deniz, geçen yıl da Fahriye Evcen’in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları beğenmişti. Deniz daha sonra yaptığı açıklamada, keşfette karşısına çıktığını, bir kaza sonucu beğendiğini, yanlış anlaşılmanın önüne geçmeyi umduğunu söylemişti.

Evim Sensin’de başrolü paylaştılar

Özcan Deniz ve Fahriye Evcen, Evim Sensiz adlı filmde, başrol oynamışlardı. Çift film vizyona girdikten kısa süre sonra 4 yıllık ilişkilerini bitirmişti.