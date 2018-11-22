Ozan Tufan’ın Fenerbahçe macerası sona erdi

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan futbolculardan biri olan Ozan Tufan’ın kulüpteki geleceği son buldu.

Güncellenme 22 Kasım 2018 15:13

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan futbolculardan biri olan Ozan Tufan’ın kulüpteki geleceği son buldu.

Comolli açıkladı

Milliyet’in haberine göre, Sportif Direktör Comolli, Ozan’la yaptığı görüşmede kendisini takımda düşünmediklerini söyledi.

Takas edilebilir

En başta satılması gündemde olan Ozan Tufan’ın, devre arası takasta da kullanılma ihtimali olduğu ifade ediliyor. Sezon başı, 4 milyon Euro bonservis bedeli istenen ancak bunu getiremeyen Ozan takımda kaldı.

İngiltere ve İspanya’dan teklif almıştı

Sarı-lacivertli ekibe transfer olduktan sonra beklenen performansı sergileyemeyen Ozan Tufan, geçen sezonun devre arasında da İngiltere ve İspanya'dan teklifler almıştı. İngiltere'ye transferi ise son dakikada yatmıştı.