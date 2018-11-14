Ozan Tufan, Dinamo Moskova'nın hedefinde!

Devre arası kadrosuna güçlü isimleri katmak için harekete geçen Dinamo Moskova, Ozan Tufan'ı yakın markaja aldı.

Güncellenme 14 Kasım 2018 17:22

Rusya Premier Lig'de uzun süredir yaşadığı ekonomik krizden dolayı küçülmeye giden ve bu yıl da ligde kalmayı hedefleyen Dinamo Moskova, devre arası kadrosuna güçlü isimleri katmak için harekete geçti.

Uygun bir ücret talep edecek

Rus medyasında çıkan haberlere göre, Dinamo Moskova, Ocak Fenerbahçe'nin Ocak’ta gözden çıkarıldığı Ozan Tufan’ın bonservisini uygun bir ücrete talep edecek.

Ozan’ı uzun zamandır takip ediyordu

Futbol Arena, Dinamo Moskova scout ekibinin Ozan Tufan’ı daha önceki milli maçlar ve Fenerbahçe'den takip ettiğini, yıldız oyuncunun transferine sıcak baktığını, oyuncunun yaşının da genç olması nedeni ile yeniden oynayarak form tutacağını, ekibin yönetime bu yönde rapor verdiğini iddia etti.

9 maçta üç gol atmıştı

Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan, ligde 9 maçta 3 gol atarken, 2 asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcu devre arasında Aykut Kocaman tarafından kamp kadrosuna alınmamıştı ve bu sezon başında da Cocu yönetiminde kadro dışı bırakıldı.