Ozan Tufan, Beşiktaş maçı için kadroya alındı!

Fenerbahçeli başarılı oyuncu Ozan Tufan, uzun zaman sonra kadroya alındı.

Güncellenme 19 Nisan 2018 15:26

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın kararı ile kadro dışı kalan ve ardından sürpriz bir kararla kadroya tekrar alınan Ozan Tufan, aylar sonra ilk defa resmi bir müsabakanın kadrosuna dahil edildi.

Sarı Kanarya'nın genç oyuncusu, Beşiktaş ile Kadıköy'de bu akşam oynanacak maçın kadrosunda yer aldı.

Tecrübeli teknik adam Kocaman, Ozan Tufan'ı ilk başta yedeklerde başlatacak. Ozan, af kararı sonrası Boluspor ile oynanan hazırlık maçında şans bulmuştu.

En son 13 Aralık 2017'de maça çıkan Ozan Tufan, ilk 11'de görev almıştı.