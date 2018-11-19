Ozan Tufan benini neden aldırdı?

Fenerbahçe tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın benini aldırma nedeni ortaya çıktı.

Güncellenme 19 Kasım 2018 17:01

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan’ın yüzündeki beni aldırması tartışma konusu oldu. Genç futbolcunun yeniden affedilmesi tartışılırken, Ozan Tufan’ın yüzündeki beni aldırması çok konuşulanlar arasına girdi. Genç oyuncunun bu operasyonu geçirme nedeninin doktorların uyarısı sonucu olduğu ortaya çıktı.

Sağlık sorunları nedeni ile beni aldırmış

Fenerbahçe’nin kadro dışı bıraktığı ve kadroya gerim katacağı konu Ozan Tufan, yüzündeki beni aldırması haftanın en fazla konuşulan gündemlerinden oldu. Futbolcunun bu kararı almasında sanıldığı gibi sosyal medyada alaya alınması değil, doktorların uyarısının etkili olduğu ileri sürüldü. Tufan’ın yüzündeki ben son zamanlarda büyüyordu ve sağlık sorunlarına yol açmaya başlamıştı. Tufan’ın benini aldırmasındaki amacın bu olduğu belirtildi.

Ozan’ın akıbeti ne olacak?

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, geçen hafta Ozan Tufan hakkında, "Onunla gelecek hafta konuşacağım. Ozan, çok yetenekli ve oynamak istiyor. Onun kariyeri kendi ellerinde açıkçası. Yeteneği var ama buna kendi karar verecek” açıklamasını yapmıştı.