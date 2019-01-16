Ozan Kabak, Stuttgart'la anlaştı!

Galatasaray'da kalma kararı alan Ozan Kabak'ın sürpriz bir şekilde Stuttgart'la anlaştığı belirtildi.

Güncellenme 16 Ocak 2019 13:43

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yaptığı görüşme sonrası takımda kalacağını açıklayan genç stoper Ozan Kabak'ın Stuttgart'a imza attığı iddia edildi.

Ozan transfer oluyor

Yahoo Sport Fransa Muhabiri Manu Lonjon'un geçtiği habere göre Stuttgart, Ozan Kabak'ı transferi için mutlu sona ulaştı. Alman kulübünün, genç savunma için Galatasaray'a 12 milyon Euro teklif ettiği ve transferin bittiği belirtildi.

Vedalaştı

Öte yandan kamp kadrosunda yer alan Ozan, takım arkadaşlarıyla vedalaşmaya başladı.