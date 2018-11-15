Özal Ailesi'nin köşkü satılıyor! İşte fiyatı

8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, 23 yıldır oturduğu köşkü satma kararı aldı.

Güncellenme 15 Kasım 2018 09:12

Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal, 23 yıldır yaşadığı köşkü satılığa çıkardı. Köşkün satışına aracılık eden Emlak Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran DHA’ya konuştu. Başaran, köşkün 20 milyon TL karşılığında satışa çıktığını ifade etti.

24 saat polis gözetiminde

Boğaza 100 metre mesafede olan köşk için belirlenen belin 20 milyon TL olduğu, Köşkün, Sarıyer Büyükdere Mahallesi’nde bulunduğu, Semra Özal’ın eşi merhum Turgut Özal’ın vefatından bir yıl sonra buraya taşındığı, köşkün 24 saat polis gözetiminde olduğu, boğaza 100 metre mesafede olduğu, bir dönüm arazinin üzerindeki köşkün 900 metrekare olduğu belirtildi.

4 katlı, 12 odalı ve havuzlu

Köşk, 4 katlı 12 odalı ve havuzu bulunuyor. Semra Özal bahsi geçen köşkte 1994’ten bu yana yaşıyor. Fakat Semra Özal’ın kısa süre önce buradan çıktığı ve oğlu Efe Özal’ın evine taşındığı öğrenilirken, buranın satışıyla ilgili Zeynep Özal’ın ilgilendiği ifade edildi.

Özellikle Malatyalılar köşkle ilgileniyor

Konuya dair açıklamalarda bulunan emlakçı Başaran, kurlardaki yükseliş sonrası, özellikle boğazdaki köşk ve yalılara ciddi bir ilginin olduğunu, bu ilginin hem yabancılarda hem de yerlilerde olduğunu, Özal Ailesi’nin köşküne de ciddi bir ilgi olduğunu, başta Malatyalılar olmak üzere merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın çok sayıda seveni köşk ile ilgilendiğini söyledi.