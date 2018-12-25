Oyuncağını almak isterken canından oldu

Hatay'da oyuncağını almak isteyen 12 yaşındaki küçük çocuk, dengesini kaybederek 5. kattan aşağı düştü.

Güncellenme 25 Aralık 2018 15:33

Hatay Defne’ye bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde, pencerenin sonunda bulunan oyuncağı almak isteyen 12 yaşındaki Nizamettin Sürmeli, dengesini kaybederek 5. kattan düştü.

Oyuncağı almak isterken düştü

Parke taşı ile döşenmiş zemine düşen küçük çocuk, ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sürmeli, cansız bedeni otopsi için Hatay Bölge Hastanesine kaldırıldı.

Aile mezarına defnedilecek

İHA'da yer alan habere göre Nizamettin Sürmeli'nin cenazesi Defne ilçesi Harbiye Mahallesi Mezarlığı Tatlılar Aile Kabristanı'na defnedilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.