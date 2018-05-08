Oy verirken eski kimlikler geçersiz mi sayılıyor?

Eski kimliklerle oy kullanılmayacağı iddialarına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yalanlama geldi.

Güncellenme 08 Mayıs 2018 09:22

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi yine yalan yanlış bilgiler ortada dolaşmaya başladı. 10 yıldan eski nüfus cüzdanları ile oy kullanılamayacağı iddialarına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yalanlama geldi.

Haberler asılsız

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili, eski nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu, 24 Haziran 2007 ve öncesi nüfus cüzdanlarının geçersiz sayılacağı ve mutlaka yenilenmesi gerektiği yönünde haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Eski kimlikler geçerli

Yapılan açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mevzuatlarına göre nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu ile ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı ve vatandaşların ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanlarının, kimlik kartı başvurularını yapıncaya kadar geçerli olduğunu belirtti.