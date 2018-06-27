Oy pusulasında Erdoğan'a not bırakan seçmen konuştu!

Seçimlerde oy pusulasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının altına not yazan Meryem Bayrak konuştu.

Güncellenme 27 Haziran 2018 16:03

24 Haziran seçimlerinde Konya Selçuk'ta Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulunda oy kullanan Meryem Bayrak isimli kadın seçmen, Cumhurbaşkanlığı seçimi pusulasına not bıraktı.

Erdoğan’a not bıraktı

Bayrak, oy pusulasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu fotoğrafın altına, "Size ulaşmak istiyorum C. Başkanım" notunu bırakarak buraya numarasını da yazdı. Daha sonra ortaya çıkan Bayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini, bazı yollar deneyip ulaşamayınca oy pusulasına böyle bir not bıraktığını itiraf etti.

Plansız gelişti

En büyük isteğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek olduğunu belirten Bayrak, Erdoğan'a dileklerini iletmek istediğini, plan ve programında böyle bir şey olmadığını ama o anda aklına geldiğini, yolda yürürken, sandığa giderken böyle bir şey yaparsam Tayyip Beye ulaşabilir miyim? düşüncesinin uyandığını, şansını denemek istediğini, 'Cumhurbaşkanım size ulaşmak istiyorum' dediğini, ismini ve soy ismini, telefon numarasını bıraktığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiğini ve pusulayı sandığa atarak çıktığını söyledi.

Erdoğan gibi yüz yılda bir gelir

Konya'da yaşadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Bayrak, AK Parti'de daha önce çeşitli çalışmalarda da bulunduğunu, kendisine bizzat ulaşmak istediğini, ulaşamadığını, şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandığı için çok mutlu olduğunu, kendisini tebrik ettiğini, Erdoğan gibisinin dünyaya yüz yılda bir geldiğini, onun da Türkiye'ye nasip olduğunu, bunun kendi fikri ve düşüncesi olduğunu, kendisinden randevu talep ettiğini, en büyük isteğinin ve dileğinin Erdoğan'la görüşmek olduğunu, burada bazı istek ve dileklerini beyan etmek istediğini belirtti.