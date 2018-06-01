Oy pusulaları son halini aldı! İşte detaylar

24 Haziran seçimleri kapsamında hazırlanan cumhurbaşkanı ve siyasi parti oy pusulaları son halini aldı.

Güncellenme 01 Haziran 2018 15:31

Milletvekili kesin aday listelerinin açıklanmasından sonra, hem yurt dışında kullanılacak oy pusulaları hem de cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak pusulaların basımında sona gelindi.

Cumhurbaşkanı adayları sıralaması nasıl?

Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında, ilk sırada CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ikinci sırada İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, üçüncü sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü sırada HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş, beşinci sırada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altıncı sırada da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yer aldı.

Pusulada adayların fotoğraflarının hemen altında mührün vurulacağı "EVET" halkası bulunuyor.

Parti adayları sıralaması nasıl?

Siyasi partilerin oy pusulasında ise AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu, BBP'nin de destek verdiği "Cumhur İttifakı" ilk sırada yer alırken; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partinin (DP) kurduğu "Millet İttifakı" son sırada yer alıyor.

Ayrıca pusulada, HÜDA PAR ikinci sırada yer alırken, Vatan Partisi üçüncü, HDP de dördüncü sırada yer alıyor.

Partiler pusulada ne şekilde yer alıyor?

İttifak yapan partiler, oy pusulasında ittifak unvanları altında yan yana bulunuyor. Partilerin isimleri, logoları, genel başkan adları da belirtiliyor. Yurt içindeki pusulalarda partiler için ayrılan her sütunun altında, milletvekili adaylarının isimleri de bulunacak.

Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak.

Birleşik oy pusulasında tercih edilen cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle ''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü basılması gerekecek.

Oy pusulasına, ''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü dışında, herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak.

Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Seçmene birleşik oy pusulası verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilmeyecek.

İttifak oyları

İttifak alanı içerisinde, "EVET" mührünün, bir siyasi partiye ayrılan alana, hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne, ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde, bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sütununa işaretlenecek.

Bu haller dışında, yalnız ittifak alanı içerisine "EVET" mührünün basıldığı her durumda, bu oy pusulaları da geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak oyları sütununa rakamlar birden başlamak üzere, sırasına göre çizilmek suretiyle ayrı ayrı işaretlenecek.