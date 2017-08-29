Ovacık savcısını şehit eden PKK'lı terörist yakalandı

2012 yılında Tunceli-Ovacık savcısını şehit eden PKK'lı terörist Gürbüz Topçu Kahramanmaraş Nurhak'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Güncellenme 29 Ağustos 2017 13:56

2012'de Tunceli-Ovacık savcısı Murat Uzun'u şehit eden PKK'lı terörist Gürbüz Topçu Kahramanmaraş Nurhak'taki operasyonda yaralı olarak yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi, biri yaralı 3 terörist yakalandı. Yaralı teröristin Savcı Murat Uzun'u şehit eden Azad Cüngüş kod adlı terörist olduğu belirlendi. Operasyonda ölen iki teröristen birinin yakalanmamak için kendini patlattığı, omzundan yaralı olan teröristin hayati tehlikesinin bulunmadığı, ifadesinin bir süre sonra alınacağı öğrenildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.