Otoyol inşaatı çöktü, işçiler beton blok altında kaldı!

Kuzey Marmara Otoyolu'nun viyadük inşaatı çöktü. 5 işçi 30 metreden aşağı düştü.

Güncellenme 28 Kasım 2018 12:16

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blok düştü, buradaki bazı işçilerin düşen beton bloğun altında kaldığı öğrenildi.

Montaj sırasında çökme yaşandı

Viyadükte yapılan blok montajı çalışmaları sırasında parçaların ağırlığı kaldıramadığı ve başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökmenin yaşandığı belirtildi.

5 işçi 30 metreden aşağı düştü

Kopan parçalarla birlikte 5 işçinin 30 metreden aşağı düştüğü ve işçilerin enkazın altında kaldığı bildirildi. Düşen parçaların araçlarla kaldırılmaya çalışıldığı ve kurtarma çalışmaların devam ettiği de gelen bilgiler arasında.

Öte yandan ihbar üzerine olan yerine gelen 112 Acil ve itfaiye ekipleri işçileri enkazdan kurtarmak için çalışma başlattı.

Gebze Belediye Başkanı’ndan açıklama

Telefonla bağlandığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, beton altında kalan işçilerden ses alındığını, beton bloğun düştüğünü, altında bir yaşam boşluğu oluşmuş olabileceğini, coğrafi olarak düz bir zemin olmadığını, işçilerin sağ sağlim çıkmasını dilediklerini, otoyolun yapım çalışmasını üstlenen firmanın bilindik bir firma olduğunu, çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini söyledi.

Kaza sonrası üç kişi hastaneye kaldırıldı

Yetkililerin aktardığı bilgiye göre; kaza sonrası üç kişi hastaneye kaldırılırken, enkaz altındakilerin çıkarılıp çıkarılmadığı bilinmiyor. AFAD ekiplerinin de olay yerine ulaştığı kazada, kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kaza hatadan dolayı yaşandı iddiası

Afet Uzmanı Kubilay Kaptan, kalıbın montajı sırasında bir hata yapıldığını, bu tür hataların sürekli denetlenmesi gerektiğini, buradaki hava koşullarının hata yapmaya müsait olduğunu, dikkatli önlemler ve tedbirler alındığını söyledi.

Bakan Selçuk, müfettiş görevlendirdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, olayla ilgili müfettiş görevlendirirken Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Aksoy, 4 işçinin enkaz altında olabileceğini, 1 kişinin de bilincinin açık olduğunu, düşen parçanın çok ağır olduğunu, bu yüzden parçalanarak kaldırılma yönteminin kullanılacağını ifade etti.