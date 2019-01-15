Otomotiv devlerinden işbirliği hamlesi

Volkswagen ve Ford'un işbirliği yapacağı ve Türkiye'deki fabrikalarda üretim yapacağı iddia edildi.

Güncellenme 15 Ocak 2019 17:23

Otomotiv sektöründe uzun zamandır konuşulan dev ortaklık hayata geçti. Bir otomotiv fuarındaki etkinlikte Volkswagen ve Ford'un birlikte araç üretimi yapacağı belirtildi.

Kar amaçlı işbirliği

Bu işbirliği kapsamında iki otomotiv devinin de araç üretimi, elektrikli ve otonom teknolojileri üzerinde anlaştı. Bu kapsamda iki firma da milyarlarca dolar kar etmeyi hedefliyor.

İki markanın CEO’sundan açıklama

Ford Başkanı ve CEO'su Jim Hackett ile Volkswagen (VW) CEO'su Herbert Diess'in ortak açıklamasında göre, iki markanın işbirliği 2022 yılında başlayacak, fakat herhangi bir karşılıklı hisse alımı gerçekleşmeyecek.

Türkiye’de üretim yapacaklar

Otonom araçlarda Tesla ile kapışmak isteyen Alman devi Volkswagen'in ülkesindeki bazı fabrikaları kapatıp Türkiye’deki Ford fabrikalarında üretim yapacağı iddia edildi. Dev anlaşma ile Alman devi ticari araçlarını artık Türkiye'deki Ford tesislerinde üretebilecek.