Otomotiv devi TOFAŞ'tan flaş karar!

TOFAŞ, Türkiye'deki pazar daralması nedeniyle Ekim ayı boyunca üretime 9 gün ara vereceğini duyurdu.

Güncellenme 27 Eylül 2018 11:24

KAP’a açıklama yapan Türk Otomobil Fabrikası A.Ş, Türkiye pazarında son zamanlarda yaşanan daralma nedeniyle Bursa’da bulunan fabrikasında Ekim ayının farklı günlerinde toplam dokuz iş günü üretim yapmayacağını duyurdu.

“9 iş günü üretime ara verilecektir”

Yapılan açıklamada, "Yurtiçi pazarda son dönemde yaşanan daralma nedeniyle Şirketimiz Bursa fabrikasında Ekim ayında farklı günlerde toplam 9 iş günü üretime ara verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Koç ve Fiat eşit hisselerle ortak

TOFAŞ 1968 yılında Türkiye’de otomobil üretmek için kuruldu. Bu anlamda ilk olan TOFAŞ’ın sermayesinde, Koç Holding ve Fiat Chrysler Automobiles (FCA) eşit hissedar olarak yer alıyor.

Hisselerinin yüzde 24,3’ü halka açık

Yüzde 24,3’ü halka açık olan TOFAŞ’ın hisseleri, Borsa İstanbul BİST-30 ve BİST-100 Endeksleri'nde işlem görüyor. Öte yandan TOFAŞ, Lüksemburg Borsası'na da kotedir.