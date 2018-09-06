Otomobil sektörü can çekişiyor! Fiyatlar dudak uçuklattı

Türkiye'ye kurulan ekonomik kumpas sonrası geçen yıl 60 bin TL'den alıcı bulan araçlar bu yıl 100 bin TL'ye satılıyor.

Güncellenme 06 Eylül 2018 13:45

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, geçen sene 60 bin TL’den satılan otomobiller bu sene ortalama 100 bin TL'den satılıyor.

Ekonominin lokomotifiydi

Haberde, otomotiv sektörünün 10 yıldan fazladır ekonominin lokomotifi, ihracatın can suyu görevini üstlendiği, iç pazarda otomobil ve hafif ticari araç satışı ağustos ayında bir önceki yıla göre yarı yarıya azaldığını, sektörün sekiz ayda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20.79 daraldığı belirtildi.

Satışlar düştü

Otomobil fiyatlarının ciddi oranda arttığının altı çizilen haberde, geçen yıl 60 bin liraya satılan ortalama bir binek aracın fiyatının 100 bin lirayı aştığı, 3 bin 500-4 bin lira maaşı olan bir öğretmenin, ayda cebine 5 bin lira giren bir polisin sıfır otomobil alması hayale doğru gittiği, bu durumun sebebinin zammın döviz kurundaki artışıyla alakalı olabileceği vurgulandı.

Peki bu artışın sebebi ne?

Birinci sebep; Maliye Bakanlığının getirdiği matraha dayalı ÖTV sistemi. Bakanlık, Kasım 2016'da otomobil vergisinde ‘vergisiz fiyata dayalı kademeli sisteme' geçti. 1.6 litre ve altındaki hacimlere sahip araçlardaki ÖTV oranları yüzde 45 ila 60 arasında 3 dilime ayrıldı. Maliyeti 40 bin TL'yi aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45'te sabit kaldı. Maliyeti 40 bin lirayı aşıp 70 bin lirayı geçmeyenler için ise ÖTV yüzde 50 yapıldı. Matrah fiyatı 70 bin lirayı aşanlarda ise ÖTV oranları yüzde 45'ten yüzde 60'a çıktı. Bu da ister istemez, fiyatları artırdı. Neredeyse her ay araç fiyatları, otomatik olarak zamlandı.

İkinci el araçlara ilgi arttı

Haber7'deki habere göre ise, Renault, Opel, WV gibi Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların zamları nedeniyle alıcı sayısı da düşüşe geçti. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin Ağustos 2018 raporuna göre, 2017’ye kıyasla binek otomobil satışları yüzde 50’den daha fazla azalmış durumda. Sürekli zamlanan sıfır araçlara talep düşerken, ikinci el araçlara ilgi arttı. Bu yılın ilk 7 ayında satışı yapılan araç sayısı yüzde 10.4 arttı.

İşte araç fiyatları listesi

FİAT EGEA

2017 FİYATI: FİAT URBAN 1.4 FIRE 95 HP E6 57.400 TL

2018 TEMMUZ FİYATI: FİAT EGEA 1.4 URBAN 79.900

2018 EYLÜL FİYATI: FİAT EGEA 1.4 URBAN 97.900 TL

OPEL CORSA

2017 FİYATI: CORSA 5 KAPI 1.4 90 HP MT-5 ESSENTİA 75.650 TL

2018 TEMMUZ FİYATI: CORSA 5 KAPI 1.4 90 HP MT-5 ESSENTİA 91.400

2018 EYLÜL FİYATI: CORSA 5 KAPI 1.2 70 HP MT-5 ESSENTİA 119.900 TL

VOLKSWAGEN POLO

2017 FİYATI: POLO 1.0 75 PS MANUEL ŞANZIMAN VE TRENDLİNE DONANIM 57.100 TL

2018 EYLÜL FİYATI: POLO 1.0 75 PS MANUEL ŞANZIMAN VE TRENDLİNE DONANIM 109.800 TL

RENAULT

2017 FİYATI: RENAULT CLİO JOY 1.2 75 HP 55.800 TL

2018 TEMMUZ FİYATI: RENAULT CLİO JOY 1.2 75 HP 75.900

2018 EYLÜL FİYATI: RENAULT CLİO JOY 1.2 75 HP 97.900 TL

DACİA

2017 FİYATI: DACİA DUSTER 1.5 DCI 90 HP 60.400 TL

2018 TEMMUZ FİYATI: DACİA DUSTER 1.5 DCI COMFORT 106.150 TL

2018 EYLÜL FİYATI: DACİA DUSTER 1.5 DCI COMFORT 90 HP 129. 650 TL

FORD FİESTA

2017 FİYATI: : FORD FİESTA TREND 85 HP MANUEL 64.500 TL

2018 EYLÜL FİYATI: FORD FİESTA TREND 85 HP MANUEL 95.500

HYUNDAİ

2017 FİYATI: ACCENT BLUE 1.4 D-CVVT MODE PLUS CVT OTM. (BENZİNLİ) 68.700 TL

2018 EYLÜL FİYATI: ACCENT BLUE 1.4 D-CVVT MODE PLUS CVT OTM. (BENZİNLİ) 90.100 TL

CİTROEN C3

2017 FİYATI: C3 1.2 PURETECH LİVE 82 HP M/T 52.250 TL

2018 EYLÜL FİYATI: LİVE 1.2 PURETECH 82 HP M/ 99.600 TL

HONDA

2017 FİYATI: HONDA CİVİC SEDAN 1.6 LİTRE MANUEL 125 HP (BENZİNLİ) 74,740 TL

2018 EYLÜL FİYATI: HONDA CİVİC SEDAN 1.6 LİTRE MANUEL 125 HP (BENZİNLİ) 124. 700 TL

TOYOTA

2017 FİYATI: TOYOTA AURİS 1.33 LİFE BENZİNLİ 54,950 TL

2018 EYLÜL FİYATI: TOYOTA AURİS 1.33 LİFE BENZİNLİ 90.250,00 TL

PEUGEOT

2017 FİYATI: PEUGEOT 301 ACCESS 1.2 PURETECH 82HP EURO6 51.600 TL

2018 EYLÜL FİYATI: PEUGEOT 301 ACCESS 1.2 PURETECH 82HP EURO6 95.500,00 TL