Otobüsün camları kırıldı! Yolculuk kabusları oldu

Rize'den Kayseri'ye gitmek için yola çıkan otobüsün camları kırılınca yolculuk çileye dönüştü.

Güncellenme 23 Ocak 2019 09:23

Tokat’ta, camları kırık bir şekilde yoluna devam etmek isteyen otobüse yolcular engel oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, olaya müdahale ederek araçtaki 39 yolcuyu iki ayrı araçla gidecekleri illere gönderdi.

Camlar kırıldı

Rize’den Kayseri’ye giden bir yolcu otobüsü, Tokat’ta yolcu indirmek için dar bir sokağa girdi. Burada otobüsün yan camlarından ikisi bir cismin çarpması sonrası kırıldı.

Otobüs bulamadılar

Tokat Otogarı’na götürülen otobüsün şoförü ile firma yetkilileri, burada yolcuları aktarmak için başka bir otobüs bulmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

Yolcular polisi aradı

Bunun üzerine otobüsün şoförü, kırık camlarını naylonla kapattığı aynı otobüsle yeniden yola çıktı. Yolcular ise bu duruma dayanamayarak, 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu anlattı.

39 yolcu başka bir otobüse sevk edildi

Polis ekipleri, yolcu otobüsünü Geyraz Mahallesi mevkisinde durdurdu. Bu şekilde yoluna devam etmesine izin verilmeyen otobüsteki 39 yolcu, iki midibüsle Sivas ve Kayseri'ye gönderildi.