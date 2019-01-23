Otobüsün camları kırıldı! Yolculuk kabusları oldu
Rize'den Kayseri'ye gitmek için yola çıkan otobüsün camları kırılınca yolculuk çileye dönüştü.
Tokat’ta, camları kırık bir şekilde yoluna devam etmek isteyen otobüse yolcular engel oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, olaya müdahale ederek araçtaki 39 yolcuyu iki ayrı araçla gidecekleri illere gönderdi.
Camlar kırıldı
Rize’den Kayseri’ye giden bir yolcu otobüsü, Tokat’ta yolcu indirmek için dar bir sokağa girdi. Burada otobüsün yan camlarından ikisi bir cismin çarpması sonrası kırıldı.
Otobüs bulamadılar
Tokat Otogarı’na götürülen otobüsün şoförü ile firma yetkilileri, burada yolcuları aktarmak için başka bir otobüs bulmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.
Yolcular polisi aradı
Bunun üzerine otobüsün şoförü, kırık camlarını naylonla kapattığı aynı otobüsle yeniden yola çıktı. Yolcular ise bu duruma dayanamayarak, 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu anlattı.
39 yolcu başka bir otobüse sevk edildi
Polis ekipleri, yolcu otobüsünü Geyraz Mahallesi mevkisinde durdurdu. Bu şekilde yoluna devam etmesine izin verilmeyen otobüsteki 39 yolcu, iki midibüsle Sivas ve Kayseri'ye gönderildi.