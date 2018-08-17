Otobüsçüler Federasyonu'ndan tatilcileri üzecek haber

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, 4 gün boyunca İstanbul'dan ek seferlerle birlikte günde tam 2 bin 500 otobüs seferi olacağını açıkladı.

Güncellenme 17 Ağustos 2018 10:18

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'ndan Kurban Bayramı’na az bir zaman kala kritik bir açıklama geldi. Bu kapsamda otobüs biletlerinin tükendiği belirtildi. Peki memleketine veya tatile gitmek isteyenler ne yapacak?

Ek sefer biletleri satıldı

Konuyla ilgili açıklama yapan TOF Genel Başkanı Birol Özcan, Bayram tatilinin 9 gün olduğunu, bayram sonrası yaz tatilinin son dönemine denk gelmesi nedeniyle hem gidiş hem de dönüş biletlerinin tükendiğini, iki taraflı koydukları ek seferlerin biletlerini satmaya başladıklarını söyledi.

Gidiş-dönüş çok yoğun

Özcan, gidişlerin yoğun ama dönüşlerin acayip yoğun olduğunu, ek seferler için izin süresinin 28 Ağustos'ta biteceğini, talebin bu ek sefer süresinin 3 Eylül'e kadar uzatılması yönünde olduğunu aktardı.

Seferler 2 bine çıktı

Normalde yaz mevsiminde İstanbul'dan Anadolu ve Trakya'ya günde ortalama bin 500-bin 700 otobüs seferi olduğunu belirten Özcan, son günlerde bu sayının 2 bine çıktığını, bugünden itibaren 4 gün boyunca İstanbul'dan ek seferlerle birlikte günde tam 2 bin 500 otobüs seferi olacağını söyledi.