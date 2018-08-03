Otobüs taşımacılığında bir dönem kapanıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kara taşımacılığına da hava taşımacılığı gibi sıkı güvenlik önlemleri getirmeye hazırlanıyor.

Güncellenme 03 Ağustos 2018 12:19

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hava taşımacılığındaki gibi kara taşımacılığında da güvenliği üst seviyeye çıkarıyor. Getirilmesi planlanan yeni sistemle birlikte tüm otobüs işletmelerine, taşıdığı yolcuları e-devlet üzerinde kurulan sisteme kaydetme zorunluğu getirildi. Öte yandan başkasının yerine bilet alma ve yoldan yolcu toplama devri sona erdi.

Araç Takip Sistemi devreye girecek

Ulaştırma Bakanlığı, Araç Takip Sistemi’ni devreye sokacak. Bu sayede Türkiye genelindeki 17 yolcudan fazla kapasiteye sahip olan minibüs ve otobüslere takip cihazı takılacak. Böylece otobüslerin güzergahları ve yerleri anlık olarak takip edilebilecek. Yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte bu alanlarda yeni sektörlerin açılması bekleniyor. Otobüs firmaları, yetkilendirdiği firmaların yolcularını sisteme kaydetme işini üstlenebilecek.

Güvenlik üst seviyeye çıkarılacak

Yeni Şafak'ın haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolcu otobüslerinde geniş çaplı bir düzenlemeye gidiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın yaptıkları ortak çalışmayla artık hava taşımacılığında olduğu gibi kara taşımacılığında da güvenlik en üst seviyeye çıkarılacak.

2019’da devreye girecek

Bakanlık, 1 Ocak 2019'da devreye almayı planladığı Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ni (U-ETDS) 2 ay öne çekerek kasımda başlatıyor. Türkiye genelinde yapılan toplantılarla yeni sisteme ilişkin yolcu ve turist taşıyan işletmeler bilgilendirildi.

e-devlette kayıt altına alınacak

Bahsi geçen sistemle, Türkiye genelinde otobüs taşımacılığı yapan tüm işletmelerin yolcularını e-devlet üzerinden kurulan sisteme kaydetmesi sağlanacak. Bundan sonraki süreçte otobüs işletmeleri taşıdıkları yolcuların kimlik numaraları ile isimleri ve yükleri e-devlet üzerinden kayıt altına alacak.

İşletmelere ceza kesilecek

Sisteme girişlerin doğru olmadığı tespit edildiği takdirde işletmelere ağır cezalar kesilecek.

Başkası adına bilet alınamayacak

Bu sistemle birlikte başkasının yerine bilet alma, yoldan yolcu alma dönemi de kapanmış olacak. Buna göre, otobüs şirketleri başkası adına ikinci bir şahsa bilet satamazken güzergah üzerindeki bilet satış yerleri dışında da yolcu alamayacak.

Emniyet kayıtları kontrol edebilecek

Şirketlerin e-devlete kaydettiği isimler emniyet güçleri tarafından kontrol edilebilecek. Herhangi bir şüpheli isim veya yük ile karşılaştıklarında kontrol için güvenlik güçleri otobüse yönlendirilerek kontrolü sağlanacak.