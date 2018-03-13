Otobüs kazasında yolcular yanarak can verdi!

İstanbul'da Tokat'a seyahat eden bir yolcu otobüsü park halindeki TIR'a çarparak alev aldı.

Güncellenme 13 Mart 2018 09:31

Çorum Osmancık'ta seyir halinde olan bir otobüs park halindeki bir TIR'a çarptı. Kaynakların verdiği bilgiye göre kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

6 kişi kazada hayatını kaybetti

Osmancık'ta seyir halindeki otobüs, park halinde bulunan bir TIR'a çarptı. Kaza sırasında yolcu otobüsü alev alırken, 6 kişinin kazada öldüğü ve 19 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Otobüs duran TIR’a çarptı

Sabah saat 06.00'da Osmancık'ta meydana gelen kaza, İstanbul'dan Tokat'a gitmek isteyen bir yolcu otobüsünün TIR'a çarpmasıyla gerçekleşti.

İddiaya göre, Tokat'a gitmek için İstanbul'dan 26 yolcuyla yola çıkan plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yol kenarında park halindeki LT 640 TL yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpma sonrası otobüs alev aldı.

Can pazarı yaşandı

Adeta bir can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada, 6 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.

İtfaiye hemen olay yerine geldi

İtfaiye yangına müdahale etti. Otobüsten çıkarılan yaralı vatandaşlar ise ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alevler kontrol altına alındı

İtfaiyenin yoğun çabaları sonucu alevler hemen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü otobüste, cesetlerin olabileceği ifade edilerek, ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi