ÖSYM'den şehit ve gazi yakınlarına müjde!

ÖSYM Başkanı Aygün, şehit ve gazi yakınlarının bundan böyle sınav ücreti ödemeyeceğini söyledi.

Güncellenme 15 Ocak 2019 12:43

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlara katılan şehit ve gazi yakınlarının ücret ödemeyeceğini belirtti.

Aygün, yapılan düzenleme ile ÖSYM sınavlarına başvuruda bulunan şehitlerin ve gazilerin eş ve çocukları ile gazilerin kendilerinden sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmayacağını söyledi.

Kararın kapsam alanı hakkında konuşan Aygün şu açıklamayı yaptı:

“Karar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, hem yurt içi hem de yurt dışındaki terörle mücadele sırasında şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların eş ve çocukları ile bu kapsamda gazi olanların kendileri, eş ve çocuklarını kapsamaktadır.”