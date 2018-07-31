ÖSYM, YKS sonuçlarını açıkladı!

ÖSYM tarafından 30 Haziran ve 1 Temmuz arasında üç oturumda yapılan YKS sonuçları açıklandı. Peki şimdi öğrencilerin hangi adımları izlemesi gerekiyor?

Güncellenme 31 Temmuz 2018 09:34

30 Haziran ve 1 Temmuz'da toplamda üç oturum olarak düzenlenen YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

Sonuçlar nasıl öğrenilecek?

Yapılan açıklamaya göre adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sınava girenler sonuçları, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Sınava giren adayların sonuç belgesinde sırasıyla şu bilgiler yer almalı:

Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı,

Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ve başarı sırası,

Varsa Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) puanları ile başarı sıraları,

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP),

Yerleştirme puanları ve başarı sıraları.

Tercih işlemleri ne zamana kadar yapılacak?

ÖSYM'nin bilgi amacıyla yayınladığı '2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları' ön kılavuzuna göre, üniversite adayları 7-14 Ağustos'ta tercih işlemlerini tamamlayabilecek. Adaylar tercihlerini, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Bunun dışında posta, fax, e-posta gibi herhangi bir yolla ÖSYM'ye yapılan tercihler kabul edilmeyecek. Bu işlemler tamamlandıktan sonra adaylar, tercih süresi içinde aynı adresten tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Yerleştirme sonuçlarıysa https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. ÖSYM'nin ön kılavuzunda tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağıyla ilgili bir tarih belirtilmiyor.

YKS sonuçlarını öğrenen adaylar neler yapmalı?

YKS sonuçlarını öğrenen adayların yapması gereken ilk iş, puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde bulundurarak önlisans veya lisans programlarının hangilerinden tercih yapabileceklerini saptamak olacak. Ardından sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını belirleyerek, bunların kodlarını, adlarını ve bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazmaları gerekiyor.