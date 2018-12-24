ÖSO birlikleri, Münbiç'teki cephe hatlarına gidiyor

ÖSO birlikleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile temizlenen yerlerin sınır hatlarına konuşlanıyor.

Güncellenme 24 Aralık 2018 12:15

Fırat Kalkanı Harekatı’yla teröristlerden temizlenen bölgelerdeki cephe hatlarına ÖSO askeri birlikleri gönderildi.

Cephe hatlarına askeri birlikler gönderildi

ÖSO, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerdeki cephe hatlarına askeri birlikler gönderdi.

ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni, eğitimini tamamlayan unsurlarını, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla, terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi güçleriyle olan sınır hatlarına yönlendirdi.

Operasyonda önemli görevler üstlenecekler

YPG/PKK işgalindeki Münbiç bölgesine sevk edilen kuvvetlerin Türkiye'nin Münbiç'e yapması muhtemel operasyonda önemli görevler üstleneceği öğrenildi.

İşgal altındaki yerlere doğru yola çıkıldı

AA’ya açıklamalarda bulunan birlik komutanlarından Binbaşı Ebu Yezen, ÖSO birliklerinin terör örgütlerinin işgal ettiği bölgelerin temas hatlarına doğru yola çıktığını söyledi.

“Münbiç’i özgürlüğüne kavuşturacağız”

Münbiç’te hayatlarını devam ettiren sivillerin YPG/PKK'nın konuşlandığı noktalardan uzak durmaları gerektiğini belirten Ebu Yezen, "Örgüt üyelerini Münbiç’ten temizleyerek Münbiç’i özgürlüğüne kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.