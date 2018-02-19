ÖSO askerlerinin davranışı takdir topladı!

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda ÖSO askerlerinin kadın bir teröriste yaptığı davranış takdir topladı.

Güncellenme 19 Şubat 2018 15:39

TSK'nın ÖSO'nun desteği ile Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin elinde olan bölgeler tek tek kurtarılıyor. Operasyonu sulandırmak isteyenler ÖSO'yu karalama propagandaı yaparken teröristlerden kurtarılan köylerden birinde çekilen ve sosyal medyada yayılan fotoğraf ÖSO askerlerinin ne kadar yardımsever olduğunu gözler önüne serdi.

ÖSO güçlerinin elinde düşen PYD/PKK'lınir kadın teröriste askerler adeta insanlık dersi verdi.

Susuzluktan birtkin düşen ve el yüzü kir pas içinde olan bir kadın teröriste ÖSO'lu askerler su ikram etti. Yüzünü yıkayan kadın terörist, ÖSO'lu askerin verdiği sudan içti. Olayın görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.