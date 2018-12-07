Osman Gökçek, AK Parti'den aday olacak mı?

Melih Gökçek, oğlu Osman Gökçek'in AK Parti'nin adayı olup olmayacağına dair soruya cevap verdi.

Güncellenme 07 Aralık 2018 09:33

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gökçek, AK Parti’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki’yi elinde geldiğince destekleyeceğini, görev verilmesi durumunda bunu yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Özhaseki açıklaması

Kendisinin Mehmet Özhaseki'nin adaylığını çok istediğini dile getiren Gökçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kullandığı ifadelerin kendisini onore ettiğini, bunu hayatı boyunca unutmayacağını, Bahçeli’nin söylediklerini bir şeref olduğunu, hayatı boyunca bölen olmadığını, bundan sonra da olmayacağını, Özhaseki'nin geçmişinin ülkücü olduğunu, sağı toparlayacak isim olduğunu, Özhaseki’nin tam bir ittifak adayı olduğunu belirtti.

Osman Gökçek açıklaması

Oğlu Osman Gökçek’le ilgili de açıklama yapan Melih Gökçek, oğlunun görev verilse de verilmese de AK Parti için elinden geleni yapacağını, bu konuda büyük çaba sarf edeceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görev verip vermeyeceğini bilemediğini söyledi.