Oscar ödüllü oyuncudan AK Parti'ye ziyaret

Cemal Kaşıkçı cinayetinin belgeseli çekmek için İstanbul'a gelen Sean Penn, Yasin Aktay'ı ziyaret etti.

Güncellenme 06 Aralık 2018 17:06

Cemal Kaşıkçı cinayetinin belgeseli çekmek için Türkiye’ye gelen Hollywood'un yıldız oyuncusu Sean Penn, AK Parti’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Penn’den AK Parti’ye ziyaret

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 15 kişilik bir ekip tarafından vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın belgeselini hazırlamak için Türkiye’ye gelen Oscar ödüllü ünlü oyuncu Sean Penn, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'a da bir ziyarette bulundu.

Aktay’dan ziyaret

Penn’in ziyaretini sosyal medyadan paylaşan Aktay, "Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel çekmek üzere Türkiye'ye gelen ünlü Hollywood oyuncusu Sean Penn'i Genel Merkez'de ağırlayarak sohbet ettik" açıklamasını yaptı.

Cemal Kaşıkçı ile Yasin Aktay’ın yakın arkadaş olduğu iddia edilmişti.