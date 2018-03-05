Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl 90.'sı düzenlenen Oscar Ödülleri adıyla bilinen Akademi Ödülleri sahiplerini buldu.
Bu yıl 90.'sı düzenlenen Oscar Ödülleri adıyla bilinen Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller sahiplerine, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda verildi. Törenin sunucusu olan Jimmy Kimmell açılışta, Hollywood'da son aylara damgasını vuran cinsiyet eşitsizliğine ve taciz iddialarına dikkat çeken bir konuşma yaptı. Sunucu, kadın ve erkek oyuncular arasındaki kazanç eşitsizliğine de vurgu yaptı.
İşte 2018 Oscar’ının kazananları:
En iyi film: The Shape of Water
En iyi yönetmen: Guillermo del Toro
En iyi erkek oyuncu: Gary Oldman
En iyi kadın oyuncu: Frances McDormand
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Sam Rockwell
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Allison Janney (I, Tonya)
En iyi belgesel: Icarus (Brian Fogel ve Dan Cogan)
En iyi ses miksajı: Dunkirk
En iyi makyaj: Darkest Hour
En iyi ses kurgusu: Dunkirk
En iyi kostüm tasarımı: Mark Bridges (Phantom Thread)
Yabancı dilde en iyi film: A Fantastic Woman
En iyi prodüksiyon tasarımı: The Shape of Water
En iyi kurgu: Dunkirk
En iyi animasyon kısa film: Dear Basketball
En iyi görsel efekt: Blade Runner 2049
En iyi animasyon film: Coco
En iyi kısa film: The Silent Child
En iyi görüntü yönetmeni: Roger Deaking (Blade Runner 2049)
En iyi kısa belgesel: Heaven Is A Traffic Jam On The 405
En iyi özgün şarkı: Coco (Remember Me)
En iyi özgün müzik: Alexander Desplat (The Shape of Water)
En iyi uyarlama senaryo: James Ivory (Call Me By Your Name)