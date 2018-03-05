Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 90.'sı düzenlenen Oscar Ödülleri adıyla bilinen Akademi Ödülleri sahiplerini buldu.

Güncellenme 05 Mart 2018 09:33

Bu yıl 90.'sı düzenlenen Oscar Ödülleri adıyla bilinen Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller sahiplerine, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda verildi. Törenin sunucusu olan Jimmy Kimmell açılışta, Hollywood'da son aylara damgasını vuran cinsiyet eşitsizliğine ve taciz iddialarına dikkat çeken bir konuşma yaptı. Sunucu, kadın ve erkek oyuncular arasındaki kazanç eşitsizliğine de vurgu yaptı.

İşte 2018 Oscar’ının kazananları:

En iyi film: The Shape of Water

En iyi yönetmen: Guillermo del Toro

En iyi erkek oyuncu: Gary Oldman

En iyi kadın oyuncu: Frances McDormand

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Sam Rockwell

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Allison Janney (I, Tonya)

En iyi belgesel: Icarus (Brian Fogel ve Dan Cogan)

En iyi ses miksajı: Dunkirk

En iyi makyaj: Darkest Hour

En iyi ses kurgusu: Dunkirk

En iyi kostüm tasarımı: Mark Bridges (Phantom Thread)

Yabancı dilde en iyi film: A Fantastic Woman

En iyi prodüksiyon tasarımı: The Shape of Water

En iyi kurgu: Dunkirk

En iyi animasyon kısa film: Dear Basketball

En iyi görsel efekt: Blade Runner 2049

En iyi animasyon film: Coco

En iyi kısa film: The Silent Child

En iyi görüntü yönetmeni: Roger Deaking (Blade Runner 2049)

En iyi kısa belgesel: Heaven Is A Traffic Jam On The 405

En iyi özgün şarkı: Coco (Remember Me)

En iyi özgün müzik: Alexander Desplat (The Shape of Water)

En iyi uyarlama senaryo: James Ivory (Call Me By Your Name)