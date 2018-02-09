Orzaks artık %100 yerli!

Orzaks İlaç'ın Türk ortakları, Nesmal Yatırım Holding hisselerinin tamamını satın alarak yüzde yüz yerli sermaye yapısına döndü.

Güncellenme 09 Şubat 2018 10:23

Vitamin, Mineral, Omega3, Bitkisel Esktrakt içeren ürünlerin üretimini ve satış pazarlamasını gerçekleştiren; sektörün lider firmalarından Orzaks İlaç'ın Türk ortakları, Nesmal Yatırım Holding hisselerinin tamamını satın alarak yüzde yüz yerli sermaye yapısına döndü.

Ocean, Cosakondrin, İmunol, Bigflor, SehenMin, Nutrasea, Efervit, Neutracy, Feminex, Minomin isimli markaları bünyesinde bulunduran Orzaks İlaç koruyucu, önleyici ve tedaviye yardımcı doğal ürünlerin üretimini ve pazarlamasını gerçekleştiriyor. Orzaks Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu yaptığı basın açıklamasında "Orzaks hisselerinin tamamını geri aldığımızda bizi güçlü kılan hızlı karar alama süreçlerine geri dönebileceğimizi hem de yatırımlarımızın miktarını arttırabileceğimizi gördük. Şirketimizi kurarken bu topraklara ait yerli şirketimizle kendi insanımıza istihdam yaratma hayalimizin peşinden koşmaya devam ediyoruz." dedi.

Bu önemli satın almanın ardından sektörde başka satın almalar da gerçekleştireceklerini ifade etti. Alimoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü. "Önleyici, koruyucu yada tamamlayıcı tıbba hizmet eden ürünler üretmekten daha sağlıklı bir toplum için katkı sunmaktan çok mutluyuz ve işimizi severek yapıyoruz. Ocean markası altında piyasaya sunduğumuz balık yağı ile pazarın lideri olduk. Yapacağımız yeni yatırımlarla diğer markalarımızda da aynı başarıyı yakalamayı ve bugün 60 olan ürün çeşitliliğimizi 3 yıl içerisinde 120 ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca markalarımızı ihraç ederek dış pazarlara açılmak çok gurur verici . İhraç hacmimizi ve çalıştığımız ülke sayısını arttırmak için elimizden geleni yapacağız. Üretim kalitemizi ve kapasitemizi arttırmak için fabrikamızı yenilemek üzere 25 milyon TL lik yeni yatırım yapacağız."