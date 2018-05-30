Orucun bu kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz?

Uzmanlar oruç tutmanın vücudun dinlenmesi açısından oldukça önemli bir fırsat olduğunu ifade ediyor.

Güncellenme 30 Mayıs 2018 17:30

Vücudu dinlendirip, detoks görevi alan oruç, sağlık açısından da ve vücut açısından iyi bir fırsat olduğu söyleniyor.

Yararları nelerdir?

Durman çalışan kasların ve sindirim organlarının dinlenmeye ihtiyacı vardır bu bakımdan oruç vücudun dinlenmesi açısından çok iyi bir fırsattır. Bu süre zarfında vücutta büyük değişiklikler meydana gelir ve vücut kendini kaslar, sindirim organları ve karaciğer olarak yenilemeye başlar. Yıpranan hücreler ve dokular yenilenir, toksinler vücuttan atılır. Ancak Ramazan ayı içerisinde yapılacak beslenme hataları vücuda fayda yerinde zararlar getirir.

Psikolojiyi olumlu etkiler

Uzmanlar orucun, kişinin bedeni kadar psikolojisi üzerinde de olumlu etkilere sahip olduğunu açıkladı. Orucun kişinin manevi hayatı ile birlikte psikososyal etkileri nedeniyle kişinin psikoloji açısından da son derece önemlidir. Orucun sadece birey üzerinde değil toplum üzerinde de büyük etkileri bulunmaktadır. Ramazan bir anlamda kişinin kendini tanıması için adete bir hesaplaşma içerisine girdiği ve varoluşuna dair çeşitli anlamlar yüklediği bir aydır. Kişi yaptığı ibadetle birlikte kendi sınırlarını çizip, kendini tanır ve yanlışlarını düzeltme noktasında büyük adımlar atar.

İnsan Ramazan ayında yeme içme gibi dürtüleri kontrol altına alarak kendini sorgulamaya başlar. Ölüm ve sonrasını düşünerek hayata belli anlamlar yüklemeye başlar.

Bu sorgulama ilk acı verse de sonra bu sorunlarla yüz yüze gelmek insanın olgunlaşmasına ve huzurlu olmasına yardımcı olur. Ramazan’la birlikte rutin olan pek çok davranıştan uzaklaşırız ve farkına varmadan değiştirebiliriz. Bilindiği üzere bir davranışın değişmesi için 3 haftalık zaman dilimine ihtiyacı vardır bu süre belli davranışları değiştirmek için iyi bir fırsat olabilir.

Öfke kontörlünde de oruç kalkandır

Oruç kişinin aşırılıklarını dengelemesi açısından da önemlidir. Suyun kıymetini bilmezken suyun kıymetini bilerek tüketiriz. Kendimize zarar verecek davranışlarından kaçınırız daha duyarlı ve sabırlı bir hal alırız.