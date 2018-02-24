Ortak ATM'yi kullananlar bu habere çok sevinecek!

ATM'lerden farklı banka kartı ile para çekimi yapanlardan alınacak ücrette düzenleme yapıldı.

Güncellenme 24 Şubat 2018 14:21

ATM'lerden farklı banka kartı ile para çekimi yapacaklardan alınacak ücrette düzenleme yapıldı. BDDK'dan yapılan açıklamada, ortak ATM'lerden yapılacak 100 TL'lik para çekimlerinde alınacak komisyonun artık 2 lira 30 kuruş ile sınırlandırıldığı belirtildi.

Fiyatlar çok yükseldi

BDDK Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanı Ahmet Yılmaz, ortak ATM'lerden yapılan para çekimlerinden alınan ücretin yükselmesine karşın bu fiyatlara bir sınırlandırma getirildiğini ifade etti.

Gelir kapısı yapanlar var

Yılmaz "Ortak ATM'de alınan ücreti abartıp bunu gelir kapısı haline getiren bankalar var" ifadelerini kullandı.

Vatandaş mağdur oluyordu

Ortak ATM'lerin artık yaygın bir biçimde kullanıldığına dikkati çeken Yılmaz, "Herhangi bir ATM'den 100 lira çekmek istediğinizde bunun komisyonu veya bankanın aldığı ücretle birlikte vatandaş yaklaşık 8-10 liralık ücret ödemek zorunda kalıyordu" açıklamasında bulundu.

Fiyat, 2 lira 30 kuruşa sabitlendi

Yılmaz, Aralık ayında bir düzenleme yapıldığını bu kapsamda 100 TL'lik para çekimlerinde alınacak ücretlerin 2 lira 30 kuruşla sınırlandırıldığını, bundan sonraki alınacak ücretin azami 2 lira 30 kuruş olacağını söyledi.