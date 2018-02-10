Ortadoğu'da kırmızı alarm! Suriye, İsrail'i vurdu

Birçok kez İsrail tarafından saldırıya uğrayan Suriye, bu kez saldıran taraf oldu.

Güncellenme 10 Şubat 2018 10:01

İsrail - Suriye sınır bölgesinde hareketli saatler yaşanıyor. Suriye'nin hava savunma sistemleri İsrail'e ait F-16'yı düşürdü. Sınır bölgesinde yaşayan halk çok sayıda patlama sesi duyduklarını aktardı.

Sabah saatlerinde çatışma çıktı

Bir süredir İsrail ve Suriye arasında devam eden gerginlik bu sabah saatlerinde yerini çatışmaya bıraktı.

İsrail, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İsrail ordusu, iç karışıklıklarla uğraşan ülke Suriye'de İran'a ait olduğu iddia edilen insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

Suriye, İsrail'e ait F-16'yı düşürdü

Bu olaydan biraz sonra ise Suriye'den fırlatılan füzelerin bir İsrail F-16'sını düşürdüğü bildirildi. Pilotlar ise düşürülen uçaktan yaralı olarak kurtularak bölgedne uzaklaştı.

İsrail'in Suriye'nin askeri üssüne saldıracaktı

Suriye'den yapılan resmi açıklamada ise, füze savunma sistemlerinin daha fazla uçak düşürdüğünü, bu olayın İsrail'in ülkenin askeri üssüne taarruza geçme hazırlığında olduğu için meydana geldiği açıklandı.

Kırmızı alarm sistemleri çaldı

İsrail basını, Suriye'nin fırlattığı füzelerin ülkede bulunan kırmızı alarm sirenlerinin çalmasına neden olduğunu belirtti. Sirenler Golan Tepeleri'ndeki Beyt Şean'de çaldı. Ardından ise diğer bölgelerde de sirenler çalmaya başladı.

Halk panik içinde

Sınır bölgelerinde yaşayan halk, son yarım saat içinde çok sayıda patlama sesine şahit olduklarını belirtti.

İsrail bunu birçok kez yaptı

İsrail, iç savaşın devam ettiği Suriye'ye son zamanlarda birçok kez füze ile saldırdı. Yapılan saldırılarda ise Suriye'ye ait birçok askeri hedef vuruldu.