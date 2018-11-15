Orhan Gencebay'dan "her dönemin adamı değilim" açıklaması

Orhan Gencebay, kendisiyle ilgili söylenen "her dönemin adamı" sözlerini değerlendirdi.

Güncellenme 15 Kasım 2018 09:52

CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve Buket Aydın’ın sunduğu “40” programına Orhan Gencebay konuk oldu.

Gencebay, her dönemin adamı mı?

"Size, 'Her dönemin adamı' denilince neden kızıyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan ünlü sanatçı Orhan Gencebay, bu sözlerin son derece yanlış olduğunu, bunun bukalemunluk olduğunu, kendisine böyle bir duruşun yakışmayacağını, halkı yönetenin iktidar olduğu için yakın olmak istediğini, devleti yönetenleri halkın seçtiğini, halka olan saygı sevgiden dolayı iktidarı da sevdiğini, kendisinin de bir oyu olduğunu ama önemli olanın halkın seçtiği olduğunu, iktidarın işini iyi yapması için üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

“İyi hizmet edene saygı duyarım”

Orhan Gencebay, herkesin bu şekilde düşünmesi gerektiğini, bunun bukalemunluk anlamına gelmeyeceğini, her dönemde Süleyman Demirel’e saygısı olduğunu, Bülent Ecevit’e ve Turgut Özal’a da büyük sevgisi olduğunu, bu insanların göreve halk tarafından getirildiğini, bu yüzde saygı duyulması gerektiğini, Türkiye’ye sahip çıkan en iyi yönetenlere şükran duyduğunu, bakış açısının her zaman bu olduğunu, bunun iktidara yakın olmak anlamına gelmediğini, böyle bir durumu sevmediğini, doğru olana boynunun kıldan ince olduğunu, iyi hizmet verene saygı duyduğunu ifade etti.