Organize İşler 2 setinde talihsiz kaza

Yılmaz Erdoğan'ın ikincisini yönettiği Organize İşler'in setinde talihsiz bir kaza yaşandı.

Güncellenme 02 Temmuz 2018 10:19

Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" filminin çekimlerine ara vermeden devam ediyor. Balat'ta büyük bir çekim alanı hazırlayan ekip, çekimlerin yapıldığı ilk gün büyük bir talihsizlik yaşadı.

Kafası yarıldı, bilekleri kesildi

Filmin aksiyon sahneleri çekilirken Okan Çabalar'ın camdan atlama sahnesini canlandıran dublör çok ağır yaralandı. O anlar ise settekiler panik yaşadı. Sahne çekilirken başı yarılan ve bilekleri kesilen oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Daha sonra ise çekimler kaldığı yerden devam etti. Filmde rol alan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yerdeki kan izlerine bakarak büyük üzüntü yaşadı.

Tatlıtuğ’un korumaları önlem aldı

Çevre halkı çekimlere büyük bir ilgi gösteriyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un korumalarının yanı sıra set çalışanları da adeta güvenlik için geniş önlemler aldı. Tatlıtuğ'un da çekimler esnasında dublörünün hazırda bekletilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.