"Organize İşler 2" ekibi özel bir gecede buluştu

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın çekimlerinin bitmesini kutlayan film ekibi özel bir gecede bir araya geldi.

Güncellenme 03 Eylül 2018 10:37

Organize İşler 2’nin çekimleri tamamlandı. Filmin yönetmeni Yılmaz Erdoğan ve oyuncuları özel bir gecede bir araya geldi. Oyunların performansının sınırını zorladığını belirten Erdoğan, bunu iyi bir şey ortaya çıksın diye yaptığını, bu filminde tam istediği gibi olduğunu söyledi.

Milyonların merakla beklediği Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın çekimleri sona erdi. Film ekibi çekimlerin bitimini birlikte kutladı. Özel gecede filmin yönetmeni Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Büşra Pekin, Mahir İpek, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ekin Türkmen katıldı.

“Biraz yorulduk ama emeğimize değdi”

Çok başarılı bir çekim sürecinin bittiğini belirten Yılmaz Erdoğan, “Biraz yorulduk ama emeğimize değdi. Ben oyuncunun performansının sınırını zorlarım ki, iyi bir şey ortaya çıksın diye. Nitekim de öyle bir film oldu” dedi.

“Çekimler harika geçti”

Geceye tek katılan Tatlıtuğ, “Çekimler harika geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“Yılmaz Erdoğan’la çalışmak harika bir duygu”

Bensu Soral ise “Benim ilk sinema filmimdi. O yüzden çok heyecanlıyım. Hele ki 13 yıl önce çekilmiş Organize İşler gibi kült bir filmin ikincisinde rol almak daha da mutlu etti beni. Yılmaz Erdoğan’la çalışmak harika bir duygu” ifadelerini kullandı.