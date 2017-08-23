Organ bağışçılarının sayısı 20 ilin nüfusunu geride bıraktı

Türkiye'deki canlı organ bağışçılarının sayısı ülkedeki 20 ilin toplam nüfusunu geride bıraktı.

Güncellenme 23 Ağustos 2017 12:51

Organ nakillerinin büyük kısmının canlı vericiden karşılandığı Türkiye'de, son yıllarda yapılan çalışmalar sayesinde bağışçı sayısı 20 ilin nüfusunu geride bırakarak 283 bin 694'e ulaştı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı'ndan aldığı bilgilere göre, son 4 yıl içindeki tanıtımlar, bilinçlendirme çalışmaları ve kampanyalar neticesinde Türkiye genelindeki organ bağışçı sayısı, Kırıkkale, Hakkari, Bingöl, Yalova, Erzincan, Sinop, Kırşehir gibi 20 ilin nüfusunu aşarak 283 bin 694 kişi oldu.

Organ bağışında İzmir'in 5 yıldır liderliği devam ederken, bu kentte 41 bin 211 kişi organ bağışında bulundu.

İstanbul 33 bin 593, Manisa 18 bin 510, Kocaeli 16 bin 643, Muğla 14 bin 416 bağışçı ile en fazla bağış yapan diğer iller oldu.

Organ bağışının en az olduğu il ise 34 kişi ile Bayburt oldu. Iğdır'da 81, Hakkari'de 131, Bitlis'te 162, Kilis'te ise 196 kişi organ bağışlamak için merkezlere başvurdu.

"Ege illerinde 3 bin 361 hasta organ bekliyor"

İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organ bağışı konusunda İzmir halkının çok duyarlı olduğunu ama toplumda organ nakline ihtiyacın her geçen gün arttığını söyledi.

Türkiye'de bu kadar bağışa rağmen 28 bin hastanın hala organ nakli beklediğini belirten Salnur, "İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak ve Muğla illerinin içinde bulunduğu İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi'nde 2 bin 300 kişi böbrek, 200 kişi kalp, 55 kişi karaciğer, 5 kişi ince bağırsak, bir kişi akciğer, 800 kişi kornea nakli bekliyor." diye konuştu.

"Bizim istediğimiz, toprak olacak kadavralardan organ bağışı"

Organ nakillerinin Avrupa'da daha çok kadavralardan yapıldığını anlatan Salnur, şöyle konuştu:

"Türkiye, canlıdan organ bağışının daha fazla yapıldığı bir ülke ancak bizim istediğimiz, toprak olacak kadavralardan organ bağışı. Bir anne çocuğunun ihtiyacı olduğu için böbrek ve karaciğer bağışında bulunuyor ama bizim istediğimiz bu değil. Beyin ölümü gerçekleşmiş artık hayata dönüşü olmayan kadavralardan organ bağışı olmasını bekliyoruz. Türkiye genelinde 10 beyin ölümü tanısı koyulan hastalardan ailesinin oluruyla iki hastanın organları bağışlanırken bu rakam İzmir'de 8'i buluyor."

Kaynak: AA