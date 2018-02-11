Org Akar: Teröristlerin kökü kazınıncaya kadar mücadele sürecek

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Afrin operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Teröristlerin kökü kazınıncaya kadar mücadele sürecek" dedi.

Güncellenme 11 Şubat 2018 20:11

Suriye sınırında incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Org Akar'dan akşam saatlerinde Afrin operasyonuyla ilgili flaş açıklamalar geldi.

Bölgedeki teröristlerin kökü kazınıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini söyleyen Org Akar, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili inceleme ve denetlemelerin ardından ise Akar'ın yaptığı incelemelere yönelik TSK'dan bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada;

“Harekat kapsamında, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile mücadeleyi esas alıyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak. Bu kapsamda bölgedeki teröristlerin kökü kazınıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir.

Masumlar/siviller bizim için dokunulmazdır. Harekatın, BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ve BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda yürütülüyor” denildi.