Ordu'da sel felaketi! "Büyük bir afet var"

Ünye'de aşırı yağış nedeni ile üç köprü sele kapılırken, 4 kişi de yaralandı.

Güncellenme 08 Ağustos 2018 15:54

Ordu Ünye’nin sahil kısmında yer alan üç köprü aşırı yağışlar nedeni ile yıkıldı. Karadeniz sahil yolunda ulaşım durdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, ilçede üç köprünün sele kapıldığını, kendisinin de yaşadığı bölgede 165 kişinin bir tekstil fabrikasında kurtarılmayı beklediğini duyurdu. Meydana gelen göçük sonucu 4 kişinin yaralandığını belirten Çamyar, 'Büyük bir afet var' dedi.

Ulaşım çift taraflı durduruldu

Sağanağın sele dönüştüğü Ordu’da yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu bir köprü yıkılma riskine karşı trafiğe kapatılırken, Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift taraflı durdurulduğu belirtildi.

Ünye Belediye Başkanı’ndan açıklama

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, sabah saatlerinde başlayan yağmurun aralıksız devam ettiğini, üst bölgelerdeki mahallelerde sıkıntılar oluştuğunu, bir tekstil fabrikasında 165 kişinin kurtarılmayı beklediğini, AFAD ekiplerinin bölgede tahliye işlemlerine başladığını, üç köprünün yıkılmış vaziyette olduğunu, 4 kişinin yaralandığını, şehirde büyük bir afetin baş gösterdiğini söyledi.

Bir çiftçinin fındıkları sele kapıldı

Öte yandan, sağanak yağış nedeniyle bir çiftçinin harmana serdiği fındık sel sularına kapıldı.

Mağdur çiftçi Faruk Baran'ın harmanına serdiği 1 ton fındığını sel suları götürdü. Sağanak yağışla beraber sel sularının bir anda harmandaki fındıkları alıp götürdüğünü, bir kısmının da çamura karıştığını, selin aniden gelmesi sebebi ile önlem almalarına rağmen fındıklarının sele kapıldığını, harmana bir ton fındığını kurutmak için koyduğunu, fındıklarını tamamını selin götürdüğünü söyledi.