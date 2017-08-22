Ordu'da şarbon karantinası

Ordu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından Çatalpınar ilçesindeki bir mahallede karantina tedbirleri alındı

Güncellenme 22 Ağustos 2017 21:32

Ordu'nun Çatalpınar ilçesindeki bir mahallede şarbon hastalığına karşı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Ordu Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılan açıklamada, Çatalpınar ilçesi Elmaköy Mahallesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de hastanede tedavi gördüğü olayla ilgili idari yönden inceleme ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



Olayın yaşandığı bölgede karantina tedbirleri alındığına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Olayın sebebini araştırmak üzere Ankara Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilen numunede şarbon olduğunun 22 Ağustos 2017 tarihinde Valiliğimize bildirilmesi üzerine Çatalpınar'ın Elmaköy Mahallesi'nde derhal karantina tedbirleri uygulanmaya başlanmıştır. Oluşturulan aşılama ekipleri ile koruma bölgesi içerisinde bulunan at, eşek, koyun ve keçilerin hastalığa karşı aşılama çalışmalarına başlanmıştır. 10 kilometre yarıçap içerisinde kalan 2 bin 500 hayvanın aşılaması yapılacaktır."



Açıklamada, İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararıyla hastalık çıkan işletme merkez olmak üzere 10 kilometrelik alana hayvan giriş çıkışı ile hayvan kesiminin 15 günlük karantina süresi boyunca yasaklandığı vurgulanarak, "Ayrıca bugün Kaymakam ile İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürünün katılımıyla bir toplantı düzenlenerek konu hakkında mahalle muhtarları bilgilendirilmiştir. Halk sağlığı ve hayvan sağlığının korunması amacıyla her türlü tedbir alınmış olup gerekli çalışmalar ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir" ifadesine yer verildi.

AA