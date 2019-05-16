Ordu'da çok sayıda konut tahliye edildi!

Ordu Valisi Yavuz, toprak kaymalarının yaşandığı felaket bölgesine giderek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Güncellenme 16 Mayıs 2019 14:39

Ordu Valisi Seddar Yavuz, toprak kaymalarının yaşandığı Sağlık Mahallesi’nde incelemelerde bulundu ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Şubat ayında 29 konut tahliye edilmiş

Burada açıklama yapan Vali Yavuz, bölgedeki ilk heyelanın Şubat ayında yaşandığını aktardı. Şubat ayında vatandaşların güvenliğini düşündükleri için 20 binada 29 konutu tahliye ettiklerini belirterek, "Dün heyelan şiddetini artırdı ve önemli bir heyelan meydana geldi. Şu ana kadar 61 bina ve 80 konutu tahliye etmek durumunda kaldık, 22 bina, 31 konut ve bir cami maalesef yıkıldı” dedi.

“Tüm teknik ekip burada”

Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları söyledi:

"Şu anda hepimiz buradayız, tüm teknik ekip burada. Yeni tespitler yapıyoruz. Olası heyelanın etki alanlarını belirlemek bakımından özellikle vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak bakımından her türlü tedbiri alıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tahliye kararı verdiğimiz evlerde süratle kira yardımlarını gerçekleştiriyoruz. Diğer acil ihtiyaçları için de gerekli ödemeleri süratle gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar 214 bin 500 lira kira yardımı ve nakit ödemesi yaptık. Bugün ve yarın da bu tespitler neticesinde ödemelere devam edeceğiz."

“Vatandaşlarımızın dertlerini çözmeye gayret ediyoruz”

Vali Yavuz, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bakanlar, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin sürekli konuyla alakadar olduklarını kaydederek, "Her türlü tedbirin alınması ve gerekli yardımların yapılması konusunda emir ve talimatları var. Biz de bu emir ve talimatlar çerçevesinde vatandaşlarımızın yanında olarak onların dertlerini çözmeye gayret ediyoruz" ifadesini kullandı.