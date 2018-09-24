Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı o isim oldu

Enver Yılmaz'dan boşalan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına Engin Tekintaş seçildi.

Güncellenme 24 Eylül 2018 17:16

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın istifası ile boşalan koltuğa yeni başkan seçildi. Olağanüstü toplanan Belediye Meclisi yeni başkanı göreve getirdi.

67 oydan 66’sını aldı

Meclis’te yapılan seçimde AK Parti’nin adayı Engin Tekintaş, kullanılan 67 oyun 66’sını alarak yeni başkan seçildi. Geriye kalan bir oy ise boş çıktı.

CHP’li aday salonu terk etti

CHP’li Meclis üyeleri de Hasan Hasan Karamustafaoğlu'nu büyükşehir belediye başkanı adayı gösterdi ancak oylama öncesi salonu terk etti.

Enver Yılmaz’a teşekkür etti

Ordu’nun yeni belediye başkanı seçilen Engin Tekintaş, Ordu'ya hizmet için 4,5 yıldır görev yapan Enver Yılmaz'a teşekkür etti.

“Zor bir görev üstlendim”

Tekintaş, eski belediye başkanı Yılmaz’a yeni hayatında başarılar diledi ve zor bir görev üstlendiğinin farkında olduğunu söyledi.

“Siyasetin amacı halka hizmet”

Uzun yıllardan bu yana siyaset yaptığını belirten Tekintaş, siyasetteki amaçlarının halka hizmet, gönül alma ve doğru istikamette yola devam etmek olduğunu kaydetti.

Oyların yüzde 99’unu aldı

Tekintaş, Meclis’te yapılan oylama sonucu oyların yüzde 99'unu alarak göreve başlamış bulunduğunu, hizmetin devamını, milletin özellikle gönül ilişkisini kendileriyle doğrudan kurarak devam ettirmesi gerektiğini, bu süreçte karşılıklı diyaloglar, kamuoyuyla basınla halkla ve ilgili diğer birimlerle hizmetlerini sürdürmeye, geleceği inşa etmeye devam edeceklerini söyledi.

“Ordu gelişecek ve değişecek”

Hizmetin devamı olarak almış oldukları bu görevi en iyi şekilde sürdürmesi gerektiğinin altını çizen Tekintaş, “Bunun için kol kola kucaklaşarak canı gönülden birbirimizi geleceğe taşıyacak hizmetleri sürdürmemizin en kolay yolu, birlikte yola devam. Gelecek hepimizin. Ordu gelişecek ve değişecek. 19 ilçemizle birlikte durmak yok, hizmetlere devam” dedi.