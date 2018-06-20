Operatörün eşi isyan etti! Gerçek suçluyu bulun

Sakarya'da yavru bir köpeğin bacaklarını ve kuyruğunu keserek işkence yapmaktan tutuklanan operatörün eşi, sosyal medyadan isyan etti.

Güncellenme 20 Haziran 2018 09:10

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ayakları ve kuyruğu kopmuş halde bulunan yavru köpekle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanan iş makinesi operatörünün eşi verilen karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İ.M.'nin eşi paylaştığı mesajda, "Gerçek cani saklanıyor! Delil olmadan sadece orada çalıştı diye gariban tutuklandı" ifadesi yer aldı.

Tutuklamaya itiraz edildi

Habertürk'ün haberine göre, greyder operatörü iki çocuk babası İ.M.'nin avukatı yaptığı açıklamada, ailenin hayvansever bir aile olduğunu, hayvan besleyen bir aile olduğunu, şu an için yargıya intikal eden bir konuyla ilgili bir konuşmanın doğru olmadığını, tutuklama için gerekli itirazı yaptıklarını söyledi.

Gerçek katil saklanıyor

Facebook'tan paylaşım yapan tutuklu operatörün eşi, bunun haksızlık olduğunu, gerçek sorumluların bulunması gerektiğini, Türkiye'de ilk defa bir hayvana işkence yapıldığı için tutuklama kararı çıktığını, tutuklanan kişinin kepçe operatörü olduğunu, veteriner hekimlerin bunun bir insan elinden yapıldığı raporunu verdiğini, iş makinesi ile bu canın bacakları ve kuyruğunun böylesine kesilmesinin mümkün olmadığını, koskoca greyderin altından küçücük el kadar köpeğin sağ çıkamayacağının bilindiğini, gerçek caninin saklandığını ifade etti.

Gerçek suçluyu bulun çağrısı

Tepkili eş sözlerine şöyle devam etti: İnsan elinden yapıldığına dair raporu sunduğumuz halde iş kazası diyerek Sapanca'nın adı aklanmaya çalışılıyor. Delil olmadan sadece orada çalıştı diye bir gariban tutuklandı. Sadece infiali durdurmak için verilen bir karar. Gerçek suçluyu bulun...