Operasyon sonrası Trump'tan ilk tepki!

ABD Başkanı Trump, Fransa ve İngiltere ile birlikte Suriye'ye düzenlenen operasyon hakkında Twitter'dan açıklama yaptı.

Güncellenme 14 Nisan 2018 15:57

ABD Başkanı Donald Trump, üçlü koalisyonun Suriye rejimine ait kimyasal silah hedeflerini vurmasıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Trump "Görev tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Suriye'de 100'den fazla füze atılarak yapılan saldırılar hakkında açıklama yapan Trump, geçen gece mükemmel bir saldırı gerçekleştirdiklerini, Fransa ve İngiltere'ye bilgelikleri ve üstün ordularının gücü nedeniyle teşekkür ettiğini, çok iyi sonuç alındığını, görevin tamamlandığını söyledi.