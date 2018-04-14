Operasyon sonrası Esed ilk kez konuştu!

Esed, ABD ve Batı'nın kontrolü kaybettiği için bu saldırıyı yaptığını ileri sürdü.

Güncellenme 14 Nisan 2018 14:57

ABD Başkanı Trump, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'deki hedefleri vurmaya başladıklarını duyurdu. Saldırı sonrası açıklama yapan Esed ise Batı'nın kontrolünü kaybettiğini ve bu saldırıyı bu nedenle yaptığını iddia etti.

Suriye'deki rejimin lideri Esed, Batı'nın çatışmadaki kontrolü ve güvenilirliğini kaybettiği için füze saldırısını düzenlediğini söyledi. Esad, saldırının "ülkenin her köşesindeki teröristlerle savaşıp, yok etme kararlılığını artırdığını da vurguladı.

Saldırı sonrası İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görülen Esed, İran'dan destek sözü aldı.

Ne yaşanmıştı?

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik dün geceki saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.