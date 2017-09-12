OPEC'in petrol üretimi düştü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi ağustos ayı içinde düştü.

Güncellenme 12 Eylül 2017 16:16

OPEC'in ham petrol üretimi, ağustosta, bir önceki aya göre günlük 79 bin varil düşüşle 32 milyon 760 bin varile geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, ağustos ayında bir önceki aya göre 79 bin varil azalarak 32 milyon 760 bin varile geriledi.

OPEC'in Petrol Piyasası Raporu'na göre, ağustosta küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 410 bin varil düşerek 96 milyon 750 bin varil oldu.