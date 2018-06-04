Şile'de denize açıldıktan sonra kaybolan genç müzisyen Onur Can Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Güncellenme 04 Haziran 2018 14:58

Şile'nin İmrenli Koyu'ndan denize açıldıktan sonra bindikleri fiber teknenin alabora olması sonucu denizde kaybolan 21 yaşındaki müzisyen Onur Can Özcan'ı havadan ve denizden arama çalışmaları bu sabah saatlerinde yeniden başlamıştı. Arama kurtarma ekipleri genç müzisyen Onur Can'ın cansız bedenine ulaştı.

Teknenin alabora olduğunu gören vatandaşlar denize düşen 26 yaşındaki Recep Gülyıldırım'ı çıkarmayı başarmıştı ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gülyıldırım'ın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.