Onu gören "Müslüm Baba ölmedi" diyor!

Antalya'da taksicilik yapan Baki Çiçek, Müslüm Gürses'e benzerliği ile dikkat çekiyor.

Güncellenme 05 Mart 2018 15:42

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden olan ve 2013'te hayatını kaybeden Müslüm Gürses’e tıpa tıp benzeyen Antalyalı taksici Baki Çiçek'i görenler ünlü şarkıcının ölmediğini düşünüyor. Müslüm Gürses'in ölüm yıldönümünde Antalya'da sokaklarda dolaşan Çiçek, 7’den 70’e herkesin ilgi odağı oldu. Çiçek'i görenler telefonlarına sarılırken bazı vatandaşlar onu Gürses'in akrabası zannetti.

Gürses’in akrabası zannettiler

Antalya'ya geleli henüz 3 ay olan 53 yaşındaki taksi şoförü, 2013 yılında hastanede 4 aylık yaşam mücadelesinin ardından 3 Mart'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses’e olan benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Tam 30 yıldır taksici olan Çiçek, işe giderken veya sokağa çıktığında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşı karşıya kalıyor. Herkesin cep telefonu ile hatıra fotoğrafı çektirdiği Çiçek'i gören bazı vatandaşlar ise onu Gürses'in akrabası zannediyor.

Aynı reklamda oynamışlar

Ünlü sanatçı Müslüm Gürses ile 1996 yılında bir konserde tanışan Baki Çiçek, bu olaydan sonra kendisine benzediği için arkadaşlıklarının devam ettiğini ve Gürses ile vefat etmeden önce bir çay reklamında birlikte oynadıklarını ifade etti. Gürses'in ölüm haberini alınca yemeden içmeden kesildiğini aktaran Çiçek, Gürses'in üzülmeyecek bir insan olmadığını, ona boşuna baba unvanını verdiklerini, kedisini görenlerin 'ölmemiş, kandırıyorlar sizi’ dediğini, benzemekten ziyade onu taşıyabilmenin önemli olduğunu, Gürses'in ölmediğini kalplerde yaşadığını, şarkılarını okuduğunu, elinden geldiğince onun yolundan gitmeye çalıştığını söyledi.