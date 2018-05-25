Onlar da boşanıyor!

Merve Şarapçıoğlu ile Berk Oktay çifti de aldıkları karar doğrultusunda boşanma yoluna girdiler.

Güncellenme 25 Mayıs 2018 12:12

Merve Şarapçıoğlu boşanma dava açtığı eşi Berk Oktay hakkında ağır suçlamalarda bulundu ve kendisine şiddet uyguladığını, sadakatsizlikten ve kendisine güvenmediği için parasını ailesinin yönettiği yönünde iddialarda bulundu.

Şarapçıoğlu dilekçe verdi

Aldıkları boşanma kararının ardından Merve Şarapçıoğlu, hafta içi boşanma davası açmak için mahkemenin yolunu tuttu ve evliliklerini bitirmek için nedenlerini dilekçe yoluyla bildirdi. Bekr Oktay’ın mesleğinin zorluklarının arkasına sığınarak evlilik birliğinin hiç bir zaman kurulamadığını söyledi. Magazin dünyasında yer alan haberlere göre yaşadıkları sorunların sadece Berk Oktay’ın işine bağlı olarak evliliğin kurulamaması değil tüm bunların yanı sıra kendisine olan büyük bir güven sorunun olduğu bunun göstergesi olarak da kazancının yönetimini ailesinin yapmış olması oldu ve öfke kontrolü noktasında ciddi sorunlar yaşandığını ve kendisine şiddet uyguladığını ifade etti.

500 bin tl tazminat davası

Tüm bu yaşananların kendisini maddi ve manevi yıprattığı için Berk Oktay’dan 250 bin tl maddi, 250 bin tl ise manevi tazminat davası açtı.

Hafta içi İstanbul Anadolu Aile Mahkemesine verdiği dilekçe ile boşanma kararını ortaya koydu ve 10 bin tl de tedbir nafakası talep etti.

Boşanma Şubat ayında gündeme geldi

Çiftin ilk boşanma dedikoduları şubat ayında gündeme gelmişti ancak Berk Oktay’ın "Her şey, herkes boş... Biz sadece Beşiktaş'ı sevdik... Anneden sonra ilk aşk, tek aşk. Görmek istedikleriniz sizinle olsun... İyi geceler.." tweeti ise bu iddiaları doğrular türden bir mesaj olarak görülmüştü.

Merve Şarapçıoğlu ise aynı gün kendi sosyal medya hesabından "Aşk elbette var ama aşk geçicidir, uçup gider... Geriye kalan ve asıl köklü olan, sevgidir. Yüreğinde sevgi olan kişiden korkmayın. Sevgiyi bilmeyen, yaşamayan, yaşamak istemeyenden korkun. “Aşk geçici, sevgi ise kalıcıdır.” Sözlerine yer verdi.