Önemli uyarı! "Bunlar yapılmadıkça FETÖ tamamen bitirilemez"

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, FETÖ'nün tamamen bitirilmesi için yapılması gerekenleri bir bir sıraladı.

Güncellenme 11 Ocak 2019 10:36

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, FETÖ’nün kökünün kazınması için bazı öneriler sundu. Buna göre Şen, cezaevinden çıkan FETÖ mensuplarının özgür kalmaları durumunda diğer örgüt üyeleri ile buluşmalarının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

İki şey kesimlikle yapılmalı

Yeni Şafak’ın haberine göre Şen, örgütün tamamen bitirilmesinin istenmesi durumunda ideolojik açından çok büyük kopmaların sağlanması gerektiğini, bunun için kesinlikle yapılması gereken iki şey olduğunu söyledi.

Tepe yöneticileri yakalanmalı

Birinci madde olarak tepe yöneticilerinin yakalanması gerektiğinin altını çizen Şen, FETÖ’nün yöneticilerinin nerede olursa olsunlar yakalanıp adalete teslim edilmeleri gerektiğini yani örgütün ana kadrosunun hesap vermesinin gerektiğini belirtti.

Para kaynakları tamamen kesilmeli

Şen, ikinci madde olarak da FETÖ’nün para kaynağının tamamen kesilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Örgüte gelen para musluklarının kesilmediği sürece FETÖ’nün yoluna bir şekilde devam edeceğini ifade etti.

Diğer suçlularla bir araya getirilmiyorlar

FETÖ tutuklularının aynı yerde bulunmamasının gerektiğine de belirten Şen, örgüt mensuplarının diğer suçlardan tutuklu kişilerle bir araya getirilmediğini, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenlerin de ayrı yere koyulduğunu söyledi.

Aynı yerde kalmalarına izin verilmemeli

Şen, itirafçı olmayan geniş bir kitlenin aynı ortamda kaldığını, bu birlikteliğin sayısının fiziki imkanlara göre değiştiğini, kimi yerlerde 20'den fazla FETÖ mensubunun aynı koğuşta kalabildiğini, bu kadar örgüt mensubunun bir arada tutunca çözülmenin de olmadığını, örgütün cezaevlerinde beyin yıkama faaliyetlerine devam ettiğini anlattı.

Tahliye olan FETÖ’cüler birbirleri ile görüşmemeli

Tahliye olan ya da adli kontrol şartı ile serbest kalan FETÖ mensupları hakkında da bazı kuralların getirilmesi gerektiğine dikkati çeken Şen, mahkemelerin bu kişilerden dışarı çıktıktan sonra örgütsel faaliyetler kapsamında görüşmeler yapmayacaklarına dair imzalı taahhüt alması gerektiğini belirtti.

Cezaevine ziyarete gelen kişilere dikkat edilmeli

FETÖ mensuplarını hapiste ziyaret eden kişiler hakkında da uyarıda bulunan Şen, ziyaret eden isimler üzerinde önemle durulması gerektiğini, bu isimler üzerinden örgütsel iletişime kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini söyledi.