Önce Trump sonra Mattis! ABD'de neler oluyor?

ABD Başkanı Trump'ın Latin Amerika ziyaretini iptal etmesinden sonra bir hamle de Savunma Bakanı Mattis'ten geldi.

Güncellenme 10 Nisan 2018 23:26

Latin Amerika ziyaretini iptal eden ABD Başkanı Donald Trump'tan sonra bir hamle de Savunma Bakanı Jim Mattis'ten geldi. Mattis'in hafta sonu Kaliforniya ve Nevada eyaletlerine yapacağı seyahatleri ertelediği belirtildi.

Mattis de ziyaretlerini erteledi

ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Binbaşı Sheryl Klinkel, Bakan Mattis'in Cuma günü Nevada eyaletine, hafta sonunda da Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentine yapması öngörülen ziyaretleri ertelediğini söyledi.

"Bu konuda spekülasyon yapmayacağım"

Mattis'in Perşembe günü New York'ta Deniz Piyadeleri Kolluk Kuvvetleri Vakfının düzenleyeceği akşam yemeğine katılacağını belirten Klinkel, seyahatin ABD'nin Suriye'ye muhtemel müdahalesi dolayısıyla iptal edilip edilmediği konusunda ise "Bu konuda spekülasyon yapmayacağım" açıklamasını yaptı.

Dikkat çeken hamle

Trump'tan hemen sonra Mattis'in seyahatlerini erteleme kararı alması ise dikkati çekti.

Beyaz Saray açıklama yapmıştı

Konuyla ilgili açıklama yağan Beyaz Saray, Trump'ın önceden planlanmış Latin Amerika ziyaretine gitmeyip, Suriye ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalacağını belirtmişti.