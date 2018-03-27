Önce pizzanın içine tükürdü, sonra müşteriye verdi!

Eskişehir'de bir pizzacı sipariş için gittiği apartmanın içinde pizza kutusunu açarak içine tükürdü. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Güncellenme 27 Mart 2018 12:00

Eskişehir'de bir pizzacı müşterisine götürdüğü pizzanın içine tükürdü ve o anları cep telefonuna kaydetti. Görüntüler ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Önce tükürdü, daha sonra müşteriye verdi

Eskişehir'de pizza servisi yapan bir kurye, adresine gittiği bir müşterisinin kapısının önünde pizza kutusunu açarak içine tükürdü ve o anları cep telefonuna kaydetti. Güvenlik kameralarından habersiz olan kuryenin pizzanın içine tükürdüğü anları cep telefonuna neden çektiği ise anlaşılamadı. Kurye daha sonra ise pizzayı müşterisine teslim etti.

Görüntüleri izlediler

Olay güvenlik kameralarınca kaydedildi. Daha sonra görüntüleri izleyen apartman sakinleri kuryeden şikayetçi oldu. Olayla ilgili yasal işlemin sürdüğü öğrenildi.